Elicottero dei carabinieri sopra Como | il percorso del volo dalla Brianza al lago

Un elicottero dei carabinieri sta sorvolando Como, partendo dalla Brianza e attraversando la zona fino al lago. Il volo si svolge a bassa quota e sta attirando l’attenzione di chi si trova in città e lungo le rive del lago. La presenza dell’elicottero è ben visibile mentre si muove sopra il territorio.

Il velivolo dell’Arma notato nel pomeriggio di venerdì 13 marzo mentre sorvolava Brianza, Cantù e Como fino al lago: il percorso Un elicottero dei carabinieri che sorvola la città e il lago a bassa quota non passa certo inosservato. È quello che è accaduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 marzo, quando il velivolo dell’Arma ha attirato l’attenzione di molti cittadini tra la Brianza comasca, Como e il lago. Secondo le posizioni osservate durante il volo, l’elicottero avrebbe sorvolato prima Alzate Brianza, nella zona di via Carducci, per poi spostarsi verso Cantù passando tra via Cascina Varenna e via Costantino Bis. Successivamente il velivolo si è diretto verso Como, con passaggi sopra via Madruzza e l’area di via Castelnuovo, prima di raggiungere la zona di Albate e quindi quella di Como lago e della via Torno. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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