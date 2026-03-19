Stasera su Italia 2 va in onda Doctor Sleep, il sequel diretto da Mike Flanagan che continua la vicenda di Shining. Durante la trasmissione viene rivelato un collegamento inaspettato tra questo film e un altro adattamento di Stephen King. La pellicola si collega a un altro celebre titolo tratto dai romanzi dell’autore, approfondendo il rapporto tra i due universi cinematografici.

Stasera su Italia 2 in prima serata, oltre a proseguire la storia di Shining, il sequel di Mike Flanagan condivide un sorprendente legame con un altro adattamento kinghiano. Il tentativo di Stephen King di tornare a raccontare le vicissitudini del piccolo protagonista di Shining, Danny Torrance, da adulto ha dato il là a Mike Flanagan per realizzarne un adattamento che, pur avendo diviso nei giudizi, ha attratto i fan. Per chi lo volesse vedere (o rivedere), il film arriverà stasera in prima serata su Italia 2. E lo stesso regista, solo poche settimane fa, ha confermato l'insospettabile legame tra il sequel e un alto recente adattamento kinghiano molto apprezzato dalla critica: The Life of Chuck. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Doctor Sleep: Mike Flanagan conferma il sorprendente legame con un altro cult da Stephen King

Articoli correlati

Mike Flanagan e Stephen King di nuovo insieme per il reboot di uno dei racconti più spaventosiIn attesa dell'arrivo della serie reboot Carrie, non si ferma il sodalizio tra l'appassionato sceneggiatore e regista e il Re del Brivido.

Carrie: Mike Flanagan annuncia la data d’uscita della serie tratta dal romanzo di Stephen King su Prime Video!Il re dell’horror psicologico riporta sul piccolo schermo l’opera di King: ecco quando vedremo il nuovo adattamento e perché sarà diverso dai...

Tutto quello che riguarda Doctor Sleep

Temi più discussi: Arvitalia, le novità Home Video di marzo 2026: Dunkirk, The Prestige, The Conjuring 3 e Doctor Sleep - Pagina 4 di 4; Mike Flanagan stringe un nuovo accordo con Amazon per lo sviluppo di serie tv; STASERA SU MEDIASET; Clayface: il trailer del film DC horror uscirà tra aprile e maggio, secondo un insider.

Doctor Sleep, lo sconvolgente sequel di Shining: Quali sono le differenze tra il film e il romanzo di Stephen King?Doctor Sleep, diretto da Mike Flanagan, sequel del cult horror Shining di Kubrick e basato sull'omonimo romanzo di Stephen King, è ambientato diversi decenni dopo gli eventi accaduti all'Overlook Hote ... comingsoon.it

Doctor Sleep: Mike Flanagan conferma il sorprendente legame con un altro cult da Stephen KingLa nostra recensione di Doctor Sleep analizza il passo del film di Mike Flanagan che racconta la drammatica esistenza di Danny Torrance da adulto, ancora traumatizzato dopo la follia violenta del ... movieplayer.it

# .**..."DOCTOR SLEEP".....di FLANAGAN....** se qualcuno fosse interessato... appuntamento STASERA ore 21-10 su ITALIA2... io passo.... chi è appassionato del RE saprà che questa trasposizione... è tratta dal romanzo omonimo che è il sequel di "SHINING - facebook.com facebook