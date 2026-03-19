Doctor Sleep | il vero sequel di Shining tra libro e film

Il film di Mike Flanagan riesce in un'impresa piuttosto rara: essere contemporaneamente il sequel del romanzo di Stephen King e del celebre adattamento cinematografico di Shining firmato da Stanley Kubrick Quando si parla di Doctor Sleep, il film con Ewan McGregor, è impossibile non confrontarlo con l'eredità ingombrante di Shining. Il film diretto da Mike Flanagan riesce però in un'impresa rara: essere allo stesso tempo un adattamento fedele del romanzo di Stephen King e un vero sequel del cult di Stanley Kubrick. Doctor Sleep diventa così il vero sequel di Shining perché riesce a unire la fedeltà ai temi del libro di King con i richiami visivi e narrativi del film del 1980, creando un ponte tra due visioni molto diverse. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Why Doctor Sleep Might Be King’s Most Underrated Sequel Ever

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# .**..."DOCTOR SLEEP".....di FLANAGAN....** se qualcuno fosse interessato... appuntamento STASERA ore 21-10 su ITALIA2... io passo.... chi è appassionato del RE saprà che questa trasposizione... è tratta dal romanzo omonimo che è il sequel di "SHINING - facebook.com facebook