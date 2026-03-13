La classifica radio dei brani di Sanremo 2026 | Sal Da vinci quarto ma solo Ditonellapiaga ha più passaggi

A due settimane dalla conclusione di Sanremo 2026, Ditonellapiaga guida ancora la classifica EarOne delle rotazioni radiofoniche con il brano

A due settimane dalla fine di Sanremo 2026, Ditonellapiaga comanda ancora in classifica EarOne per le rotazioni rafiofoniche con "Che Fastidio!". Dietro di lei Sayf con "Tu mi piaci tanto" e "I romantici" di Tommaso Paradiso. Ma a segnare le distanze c'è l'efficienza in radio dei brani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

La classifica dei brani di Sanremo 2026 in radio: c’è un caso Sal Da Vinci tra le grandi emittentiÈ stata pubblicata la prima classifica EarOne per i brani di Sanremo 2026 (dal 27 febbraio al 5 marzo): in testa Ditonellapiaga con "Che Fastidio! e...

Sanremo 2026, ascoltati i 30 brani in gara, le pagelle: Fedez & Masini vincenti, Ditonellapiaga e Brancale top, Sal Da Vinci underdogAbbiamo ascoltato in anteprima i brani in gara al Festival di Sanremo 2026: relazioni tossiche, famiglie imperfette, fragilità maschili e desiderio...

L'abbraccio tra il vincitore di Sanremo 2026 Sal Da Vinci e Ditonellapiaga, terza classificata

Tutto quello che riguarda La classifica radio dei brani di...

Temi più discussi: La classifica dei brani di Sanremo 2026 in radio: c'è un caso Sal Da Vinci tra le grandi emittenti; Sal Da Vinci non è il più ascoltato: chi vince davvero negli ascolti una settimana dopo Sanremo; No, Sal Da Vinci non ha vinto grazie alla Sala Stampa; Sanremo 2026: top e flop a una settimana dalla fine. I risultati delle canzoni nelle classifiche di streaming, vendite e radio.

La classifica dei brani di Sanremo 2026 in radio: c’è un caso Sal Da Vinci tra le grandi emittentiÈ stata pubblicata la prima classifica EarOne per i brani di Sanremo 2026 (dal 27 febbraio al 5 marzo): in testa Ditonellapiaga con Che Fastidio ... fanpage.it

Sanremo 2026: la verità sulla classifica e i voti a Sal Da VinciSal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2026 ma alcuni dettagli sul voto e la classifica hanno rivelato qualcosa di insolito. newsmondo.it

Per giorni sono rimbalzate voci sul possibile utilizzo di “Per sempre sì”, la canzone vincitrice di Sanremo, come colonna sonora della campagna a favore del referendum sulla Giustizia. Alla fine, il brano di Sal Da Vinci è risuonato come jingle per scandire gli in - facebook.com facebook

I Fratelli nel fortino renziano tra gadget e Sal Da Vinci. E La Russa invoca il quorum. @Snaporaz92 x.com