sanremo 2026 alle prove ovazione per sal da vinci e ditonellapiaga

Il pubblico ha acclamato Sal Da Vinci durante le prove di Sanremo 2026, dove l’artista ha avuto una sequenza di emozioni contrastanti. La causa di questa reazione è stata la sua esibizione, che ha catturato l’attenzione anche dei più scettici. Mentre Ditonellapiaga ha dominato con un’energia travolgente, Tredici Pietro ha sorpreso con un’interpretazione innovativa. La tensione sale, e tutti attendono il debutto ufficiale.

Ditonellapiaga sbanca, Tredici Pietro sorprende, Sal Da Vinci sfortunato ma poi liberatorio e a dir poco osannato. Questi gli highlight delle prove generali del Festival di Sanremo 2026 andate in scena al Teatro Ariston di Sanremo, un rito laico dove giornalisti e addetti ai lavori testano il groove in live, scrutano gli outfit e scoprono per la prima volta la scenografia del teatro ideata da Riccardo Bocchini, un palco di 120 mq caratterizzato da un’impostazione asimmetrica, pareti mobili, scala motorizzata e un imponente sipario LED. E se l’applausometro delle prove avesse davvero un valore assoluto sulle proiezioni di vittoria, non ci sarebbero dubbi su Ditonellapiaga, in assoluto la più apprezzata dagli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Ditonellapiaga show nelle prove del Festival. Ovazione pure per Sal Da VinciDitonellapiaga ha conquistato il pubblico durante le prove del Festival, grazie a un'esibizione energica e coinvolgente.

Le pagelle delle prove generali di Sanremo: Serena Brancale inarrivabile. Boato per Sal Da Vinci, tormentone DitonellapiagaSerena Brancale si distingue come artista inarrivabile durante le prove generali di Sanremo, mentre il pubblico ha reagito con entusiasmo alla performance di Sal Da Vinci.

Sanremo 2026, la reazione in diretta di Sal Da Vinci e Samurai Jay

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Prove di Sanremo 2026, come ci sembrano le canzoni dal vivo; Pagelle prove Sanremo 2026: Fedez-Masini puntano al podio, Sal Da Vinci conquista tutti; Sanremo 2026, siamo entrati all'Ariston per le prove generali: ecco cosa abbiamo visto; Prove generali: alla vigilia di Sanremo, i cantanti sul palco tra tensioni e primi verdetti.

Sanremo 2026, le prove: svettano Ditonellapiaga, nayt, Fulminacci23 feb 2026 - È il primo step per comprendere la forza dei pezzi: Sal Da Vinci, Fedez e Masini puntano a vincere. rockol.it

Sanremo 2026, le pagelle live dalle prove generali: i voti in diretta di MondoTV24 (in aggiornamento)La redazione di MondoTV24 è in Sala Stampa per le prove generali di Sanremo 2026. Scopri in diretta le pagelle, i voti e le recensioni dei 30 Big. mondotv24.it

Ultime prove sul palco del teatro Ariston per i 30 big in gara al Festival di Sanremo, ma questa volta con un assaggio di pubblico formato da addetti ai lavori e giornalisti. Abbiamo potuto ascoltare le canzoni in gara, ecco le prime impressioni - facebook.com facebook

Sanremo 2026, abbiamo ascoltato le prove generali: ecco i nostri "giudizi" x.com