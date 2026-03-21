Durante la discesa di Kvitfjell, l'atleta francese ha ottenuto la sua 25ª vittoria in Coppa del Mondo battendo Von Allmen. L'azzurro, che il 14 aprile compirà 37 anni, è tornato a vincere dopo un anno con una prestazione eccezionale e si è piazzato terzo nella classifica di specialità. La gara ha visto anche la partecipazione di altri sciatori di rilievo.

Capolavoro di Dominik Paris nella discesa delle finali di Coppa del Mondo. Dieci anni dopo la prima volta e dopo la doppietta di un anno fa Domme domina sulla Olympiabakken. A quasi 37 anni (li compirà il 14 aprile) raccoglie il 25° successo in Coppa del Mondo, il settimo su una pista che ama. Con questo risultato Dominik Paris risale sul podio di specialità: la coppa era già assegnata a Odermatt. L'azzurro finisce terzo alle spalle di Von Allmen. È stata una vittoria alla Paris su una pista che esalta i discesisti puri, sempre con velocità alta, senza grandi trappole ma con salti e ampie curve da affrontare senza paura. Domme ha chiuso in 1'45"37 e nemmeno il re di Milano Cortina, Franjo Von Allmen, è riuscito a tenere il suo ritmo nel tratto finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Discesa di Kvitfjell: fenomeno Paris, batte Von Allmen e centra il 25° successo in Coppa

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