Discesa libera di Bormio | Franzoni 2° e Paris 3°  Super Von Allmen| Segui la diretta  

Oggi a Bormio si corre la discesa libera, e gli azzurri schierano subito i migliori. Franzoni si piazza secondo, mentre Paris arriva terzo. La gara promette emozioni forti, perché verranno assegnate le prime medaglie olimpiche. Seguiamo la diretta per non perdere nulla.

Le discese successive non impensieriscono per ora gli atleti sul podio. Difficile che qualcuno possa far meglio di Von Allmen, Franzoni e Paris. Per l'Italia si prospettano le prime due medaglie dell'Olimpiade Milano Cortina Florian penalizzato anche da una visibilità peggiorata termina solo ad un momentaneo dodicesimo posto Mattia non riesce a spingere e termina ad un momentaneo decimo posto L'americano fa segnare una brutta prova è solo undicesimo Bella prova anche di Dominik che centra il terzo miglior tempo provvisorio Grande prova di Giovanni Franzoni che termina secondo a 20 centesimi da Von Allmen Il francese è soltanto sesto al momento Grande prova dell'austriaco che cede nel finale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Questa mattina si è corsa la discesa maschile alle Olimpiadi.

La discesa libera maschile ai Giochi di Milano Cortina 2026 si è disputata sulla Stelvio, con Paris e Franzoni protagonisti in pista.

