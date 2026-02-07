Discesa libera di Bormio | Franzoni 2° e Paris 3° In testa Super Von Allmen | Segui live

Questa mattina a Bormio si sono svolti i primi posti della discesa libera maschile. Franzoni ha chiuso al secondo posto, subito dietro a Super Von Allmen, mentre Paris si è piazzato terzo. Gli atleti italiani, tra cui i big della specialità, sono scesi subito in pista, in attesa di assegnare le prime medaglie olimpiche. La gara è stata spettacolare e molto combattuta, con i vari atleti che hanno dato il massimo fin dalle prime curve.

1 Franjo von Allmen (Svizzera) – 1:51.612 Giovanni Franzoni (Italia) – 1:51.81 (+0.20)3 Dominik Paris (Italia) – 1:52.11 (+0.50)4 Marco Odermatt (Svizzera) – 1:52.31 (+0.70)5 Alexis Monney (Svizzera) – 1:52.36 (+0.75)6 Vincent Kriechmayr (Austria) – 1:52.38 (+0.77)7 Daniel Hemetsberger (Austria) – 1:52.58 (+0.97)8 Nils Allegre (Francia) – 1:52.80 (+1.19)9 James Crawford (Canada) – 1:53.00 (+1.39)10 Mattia Casse (Italia) – 1:53.28 (+1.67) Le discese successive non impensieriscono per ora gli atleti sul podio. Difficile che qualcuno possa far meglio di Von Allmen, Franzoni e Paris. Per l'Italia si prospettano le prime due medaglie dell'Olimpiade Milano Cortina Florian penalizzato anche da una visibilità peggiorata termina solo ad un momentaneo dodicesimo posto Mattia non riesce a spingere e termina ad un momentaneo decimo posto L'americano fa segnare una brutta prova è solo undicesimo Bella prova anche di Dominik che centra il terzo miglior tempo provvisorio Grande prova di Giovanni Franzoni che termina secondo a 20 centesimi da Von Allmen Il francese è soltanto sesto al momento Grande prova dell'austriaco che cede nel finale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Discesa libera di Bormio: Franzoni 2° e Paris 3°. In testa Super Von Allmen | Segui live Approfondimenti su Bormio Discesa Libera Discesa libera di Bormio: Franzoni 2° e Paris 3°. Super Von Allmen| Segui la diretta Oggi a Bormio si corre la discesa libera, e gli azzurri schierano subito i migliori. LIVE Sci alpino, Discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: Von Allmen davanti a Franzoni e Paris, niente medaglia per Odermatt! Questa mattina si è corsa la discesa maschile alle Olimpiadi. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Bormio Discesa Libera Argomenti discussi: Pettorali di partenza della discesa maschile del 7 febbraio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Sci alpino; Quote discesa libera Bormio: Paris e Franzoni favoriti sulla Stelvio; RECAP Terza prova discesa maschile: svetta Crawford, assenti quasi tutti i big; DIRETTA - Milano Cortina 2026, discesa libera: Von Allmen davanti a Franzoni e Paris - Le gare. Discesa libera diretta Olimpiadi: segui Franzoni e Paris a Milano Cortina, la gara LIVESi entra subito nel vivo con lo sci e gli atleti azzurri: tutti gli aggiornamenti dalla pista di Bormio ... corrieredellosport.it Discesa libera, la diretta: super Von Allmen, Franzoni 2º, Paris terzo, Odermatt fuori dal podio. Il programma di Milano CortinaLe Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 entrano nel vivo con la prima giornata di gare che assegneranno medaglie ... ilmattino.it #SciAlpino Prova tosta a Cortina dopo la nebbia, è una Vonn super fino allo Scarpadon. Goggia risponde presente #milanocortina2026 #AlpineSkiing #6Febbraio dlvr.it/TQp4ng x.com Dopo il secondo training a Bormio, parole al dominatore della Coppa del Mondo che punta al secondo titolo ai Giochi dopo il gigante di Pechino 2022. Franjo von Allmen è l'altra super stella dello squadrone rossocrociato, poi un sornione Monney e il quarto p facebook

