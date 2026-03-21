Diretta gol Serie A LIVE | in campo Juve Sassuolo

Nella 30ª giornata di Serie A, Juventus e Sassuolo si affrontano in una partita che viene trasmessa in diretta. La cronaca della sfida include aggiornamenti sui risultati, moviole, sintesi e tabellino, offrendo un quadro completo delle azioni sul campo. La partita è parte del programma di Enilive 202526, con una copertura che permette di seguire gli eventi in tempo reale.

Calciomercato Inter, Romano conferma l’assalto a Vicario: l’italiano è il primo nome per il dopo Sommer! Le ultime Calciomercato Milan: incontro Tare-Modric, sul piatto il futuro in rossonero. La decisione del croato in vista della prossima stagione Calciomercato Juventus: pazza idea Rudiger per la difesa. Fattore Spalletti decisivo, così i bianconeri possono riportarlo in Serie A. Le cifre e i dettagli del possibile colpo Sassuolo, Carnevali prima della Juve: «Ecco come stanno i calciatori colpiti dalla pertosse. Berardi in Nazionale? Ci speravo ma conta solo una cosa» Spalletti prima di Juve Sassuolo: «Cercheremo di sfruttare Boga, Vlahovic ha sofferto molto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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