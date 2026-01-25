Diretta gol Serie A LIVE | in campo Sassuolo Cremonese

Segui la diretta delle partite della 22ª giornata di Serie A, con aggiornamenti in tempo reale su risultati, tabellini e cronaca. In questa pagina troverai tutte le informazioni sulle sfide in corso, tra cui Sassuolo e Cremonese, con analisi dettagliate e moviola. Resta aggiornato sulle principali partite del campionato italiano, seguendo la nostra copertura completa e affidabile per la stagione 20242025.

Dybala a caccia di riscatto in Roma Milan: perché l’argentino può essere decisivo all’Olimpico. C’è un motivo, e sul futuro. Calciomercato Fiorentina: in quattro possono lasciare la Viola a gennaio! In entrata sono loro i grandi obiettivi. Ultimissime novità Calciomercato Juventus: se saltasse En-Nesyri.Tre alternative al marocchino, ecco i nomi nell’agenda di Ottolini e Comolli Calciomercato Lazio: Romagnoli saluta, mentre Gila.Si apre questo scenario per il futuro dello spagnolo! Cosa bisogna aspettarsi Lazio, denuncia ai pm per sabotaggio sul mercato: tre operazioni nel mirino di ‘persone potenti’! La ricostruzione di quanto sta succedendo Formazioni ufficiali Sassuolo Cremonese: le scelte di Grosso e Nicola per il lunch match del Mapei. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: in campo Sassuolo Cremonese Diretta Gol Serie A LIVE, Bologna Sassuolo 1-1, pareggia il Sassuolo con Muharemovic!La 17ª giornata di Serie A si conclude con il pareggio tra Bologna e Sassuolo, terminato 1-1 grazie a Muharemovic. Diretta gol Serie A LIVE: Cremonese Verona 0-0, annullato gol a GiovaneSegui la diretta della 21ª giornata di Serie A con aggiornamenti in tempo reale su Cremonese-Verona, terminata 0-0 con un gol annullato a Giovane. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. LIVE | Warm up | CREMONESE-JUVENTUS | Serie A Enilive 2025/26 Argomenti discussi: Serie A, il Napoli soffre ma batte il Sassuolo; Fiorentina - Genoa in Diretta Streaming | DAZN IT; Napoli-Sassuolo 1-0 oggi, Serie A. Partita e classifica; Da Falcone a Nico Paz: i Fantaconsigli per la 22ª di Serie A. Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (22^ giornata, oggi 25 gennaio 2026)Risultati Serie A, classifica: Juventus Napoli e Roma Milan infiammano la domenica dedicata alla 22^ giornata, in una serata intensissima. ilsussidiario.net Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: Fullkrug esalta il Milan! (oggi 18 gennaio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score domenica 18 gennaio 2026 delle partite per la 21^ giornata che sono in programma oggi. ilsussidiario.net Lecce-Lazio diretta Serie A: segui la sfida LIVE - facebook.com facebook #Lecce- #Lazio diretta #SerieA: segui la sfida LIVE x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.