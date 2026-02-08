Diretta gol Serie A LIVE | in campo Sassuolo Inter

Questa sera si gioca il big match tra Sassuolo e Inter, valido per la 24esima giornata di Serie A. La partita è seguita in diretta, con aggiornamenti su gol, risultati e azioni salienti. I tifosi sono già con il fiato sospeso, pronti a vivere ogni momento della sfida in tempo reale.

