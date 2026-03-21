Diffidati Juve Sassuolo | chi è a rischio squalifica per il match contro il Genoa

Nella partita tra Juventus e Sassuolo, alcuni giocatori sono sotto osservazione a causa delle diffide ricevute. Questi calciatori rischiano di essere squalificati se prendono un cartellino giallo durante la prossima sfida contro il Genoa. La lista dei diffidati include diversi elementi che potrebbero influenzare le scelte tecniche in vista degli incontri futuri.

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