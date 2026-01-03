Diffidati Juve il centrocampista a rischio squalifica nel match contro il Lecce Chi è e quale partita potrebbe saltare

Locatelli, centrocampista della Juventus, è l’unico giocatore diffidato. In caso di ulteriore cartellino giallo, potrebbe saltare la prossima partita contro il Lecce, rappresentando un rischio per la formazione. La sua situazione richiede attenzione, soprattutto in vista delle prossime sfide e delle conseguenze di eventuali ammonizioni. La gestione dei diffidati sarà fondamentale per mantenere la rosa disponibile e competitiva.

Diffidati Juve, Locatelli unico diffidato: rischia di saltare la sfida da ex con il Sassuolo in caso di sanzione. La Juventus si avvicina al fischio d’inizio della sfida casalinga contro il Lecce con la concentrazione al massimo, non solo per quanto riguarda gli aspetti tecnico-tattici preparati da Luciano Spalletti, ma anche per la gestione disciplinare della rosa in vista dei prossimi impegni ravvicinati. Diffidati Juve, solo capitan Locatelli a rischio. Per la gara odierna all’Allianz Stadium, l’attenzione dello staff tecnico è focalizzata su un unico nome: Manuel Locatelli. Il centrocampista bianconero è infatti l’unico giocatore della rosa a figurare nell’elenco dei diffidati, una condizione che impone cautela e lucidità nella gestione dei contrasti in mezzo al campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Diffidati Juve, il centrocampista a rischio squalifica nel match contro il Lecce. Chi è e quale partita potrebbe saltare Leggi anche: Diffidati Juve con il Napoli: ecco chi rischia la squalifica in caso di ammonizione nel match del Maradona Leggi anche: Diffidati Juve Pafos: quali sono i bianconeri a rischio squalifica per il prossimo match di Champions League Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Juve, due diffidati a rischio per la partita con l'Inter - Il primo è in ballottaggio con Khedira per un posto da titolare, mentre il difensore ... calciomercato.com Le decisioni ufficiali dopo la 17ª giornata: un turno di squalifica per un centrocampista. Burnete entra nella lista dei diffidati #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps #JuveStabia #SerieBKT #calcio #Cesena #GiudiceSportivo - facebook.com facebook #Dovbyk ancora a parte, ma l’ucraino punta Torino. #Mancini entra in diffida Anche #Wesley entra nella lista dei diffidati, #Celik pronto a sostituire #Ndicka contro la #Juventus @MirabellaIacopo #ASRoma x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.