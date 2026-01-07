Gigi & Ross 25 anni di risate in scena al New Teatro Troisi con Bombask!

Gigi & Ross celebrano 25 anni di comicità con lo spettacolo “Bombask!” al New Teatro Troisi. La stagione artistica prosegue con performance che, pur mantenendo un tono leggero, riflettono il contesto attuale attraverso un linguaggio semplice e diretto. Un’occasione per apprezzare la comicità di due artisti che da anni coinvolgono il pubblico con la loro presenza sul palco.

Al New Teatro Troisi prosegue la stagione artistica nel segno della comicità più riconoscibile e popolare, quella che sa raccontare il tempo presente con leggerezza solo apparente. A salire in scena sono Gigi & Ross, al secolo Luigi Esposito e Rosario Morra, che celebrano venticinque anni di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

BOMBASK! Gigi e Ross a teatro nel nuovo show - - Quotidiano di Informazioni Online.

BOMBASK! Gigi e Ross a teatro nel nuovo show - " ed è il nuovo show teatrale di Gigi e Ross, il celebre duo comico che con questo spettacolo festeggia le nozze d'argento: 25 ... napolivillage.com

Gigi e Ross: “Alla parodia di De Martino ha risposto Amadeus. Con le imitazioni singole ci sentiamo orfani di noi” - it, hanno raccontato i dettagli del loro sodalizio artistico prossimo a compiere 25 anni. fanpage.it

Gigi e Ross, i primi passi in radio, l'addio a Made in Sud e l'imitazione (tra le polemiche) di Stefano De Martino: «Abbiamo lottato, nessuno ci ha aiutato» - Amadeus ha chiamato il duo comico per animare e calmare il pubblico de La Corrida in occasione della semifinale. leggo.it

- Ancora pochissimi posti disponibili. - Teatro Troisi a Napoli. - Gigi & Ross 25 anni insieme - facebook.com facebook