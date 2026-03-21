Diaz il leone è tornato Basta il primo salto per bissare l' oro iridato

Da ilgiornale.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Andy Diaz ha confermato la sua vittoria ai Mondiali indoor di Torun, ottenendo il secondo titolo mondiale consecutivo nel salto in lungo. Dopo aver vinto nel 2025 a Nanchino, l’atleta ha bissato il successo con un solo salto durante la competizione di quest'anno. La sua prestazione ha permesso di conquistare la medaglia d’oro ancora una volta.

Basta un salto e l'oro è servito. Andy Diaz non delude le aspettative e concede il bis ai Mondiali indoor di Torun dopo aver vinto nel 2025 a Nanchino. L'azzurro arrivava dunque a quest'evento da campione uscente e ha difeso il titolo alla perfezione, regalando all'Italia una splendida medaglia d'oro nella prima giornata della rassegna iridata polacca. Una gara in controllo per il triplista azzurro, pure bronzo olimpico a Parigi 2024, che al primo tentativo ha saltato 17.47, nuovo primato mondiale stagionale. Una misura di altissimo livello che è bastata al 30enne cubano naturalizzato italiano per prendere la testa della classifica e non lasciarla mai. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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