Andy Diaz medaglia d’oro nel salto triplo | primo trionfo azzurro ai Mondiali atletica indoor 2026

Andy Diaz ha vinto la medaglia d’oro nel salto triplo ai Mondiali di atletica indoor a Torun, in Polonia. Questa è la prima medaglia d’oro conquistata dall’Italia in questa edizione della competizione. La gara si è svolta nella giornata di oggi e ha visto Diaz superare tutti i suoi avversari. La vittoria rappresenta un risultato importante per l’atleta e per la nazionale italiana.

Andy Diaz si è aggiudicato la medaglia d’oro nel salto triplo ai Mondiali di atletica leggera indoor a Torun, in Polonia. Per l’azzurro è il secondo titolo consecutivo. Dopo Nanchino, Andy Diaz si conferma campione del mondo nel salto triplo, regalando all’Italia la prima medaglia nella prima giornata dei Mondiali. L’azzurro trionfa con la misura di 17,47, migliore prestazione mondiale dell’anno. Sul podio anche il giamaicano Jordan Scott (17,33) e l’algerino Yasser Triki (17,30). Al settimo posto il vicecampione mondiale all’aperto Andrea Dallavalle con 16,90. Questo articolo Andy Diaz medaglia d’oro nel salto triplo: primo trionfo azzurro... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Andy Diaz medaglia d’oro nel salto triplo: primo trionfo azzurro ai Mondiali atletica indoor 2026 Articoli correlati Leggi anche: Andy Diaz vince l'oro nel salto triplo ai Mondiali indoor di atletica in Polonia Andy Diaz è straordinario: vince ancora l’oro ai Mondiali di Atletica indoor nel salto triploSi conferma campione del mondo indoor Andy Diaz Hernandez che anche in Polonia vince la medaglia d'oro nel salto triplo. Una selezione di notizie su Andy Diaz Temi più discussi: Uomini: Furlani e Diaz da campioni del mondo; Mondiali indoor atletica 2026: subito Diaz e Dallavalle a caccia di una medaglia!; Mondiali di Atletica indoor 2026: programma, convocati dell'Italia, dove vedere le gare in diretta tv e streaming; LIVE! Day1: Diaz vede l'oro nel triplo, Dallavalle prova la rimonta. Il triplista italiano Andy Díaz Hernández ha vinto la medaglia d’oro nel salto triplo ai Campionati del mondo di atletica leggera indoorL’atleta italiano Andy Díaz Hernández ha vinto la medaglia d’oro nel salto triplo ai Campionati del mondo di atletica leggera indoor in corso a a Torun in Polonia. Lo ha fatto con un salto di 17,47 ... ilpost.it Mondiali indoor di atletica, Andy Diaz medaglia d’oro a Torun nel salto triploTORUN (POLONIA) (ITALPRESS) – Andy Diaz è di nuovo campione del mondo indoor nel salto triplo. Ai Mondiali di atletica leggera a Torun, in Polonia, l’azzurro ha piazzato un 17,47 al primo salto ... italpress.com 17.47 al primo salto, miglior prestazione dell’anno e bis d’oro nel triplo ai Mondiali indoor: Andy Diaz semplicemente fenomenale! - facebook.com facebook ULTIM'ORA ATLETICA Mondiali Torun, oro per Andy #Diaz nel salto triplo: l'azzurro si conferma campione del mondo Indoor #SkySport #Atletica #Torun2026 x.com