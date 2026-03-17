A Torun, l’italo-cubano Andy Diaz si presenta nuovamente in gara con l’obiettivo di ripetere il successo dell’anno scorso a Nanchino, puntando a difendere il titolo mondiale indoor. La sua partecipazione si inserisce in una competizione che vede coinvolti atleti provenienti da diverse nazioni, con la speranza di raggiungere un risultato che potrebbe confermare la sua leadership nella specialità.

Il sogno del bis iridato per Andy Diaz prende forma a Torun, dove l’italo-cubano cerca di bissare il titolo mondiale indoor conquistato l’anno scorso a Nanchino. La sfida si complica per la presenza di avversari che hanno già superato i 17 metri in questa stagione, tra cui l’algerino Yasser Mohammed Triki con 17.35 e il francese Jonathan Seremes con 17.25. Mentre il campione uscente affronta ancora incognite legate alla sua recente pubalgia, il compagno di squadra Andrea Dallavalle si presenta come una delle principali minacce interne al podio. L’atmosfera nella palestra polacca è carica di aspettative contrastanti: da un lato c’è la memoria dei successi passati, dall’altro l’incertezza sulla forma fisica attuale dei protagonisti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Diaz a Torun: il bis iridato contro i 17 metri

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