Diaz basta un salto per volare Un anno dopo è ancora oro iridato Dosso-Battocletti ragazze da sogno

Un anno dopo aver conquistato l’oro iridato, Andy Diaz continua a brillare nel suo percorso sportivo. La sua decisione di abbandonare le origini cubane nel 2021 ha segnato un nuovo capitolo, portandolo a rappresentare l’Italia. Con un salto, Diaz ha dimostrato di saper volare oltre i confini, mentre le ragazze Dosso e Battocletti si sono fatte notare per le loro prestazioni eccezionali.

Meno male che un bel giorno Andy Diaz ha deciso di lasciarsi alle spalle la Cuba delle origini! Era il 2021 e lì è iniziata una storia Azzurra. Ieri sera a Torun, in Polonia, il triplista venuto dai Caraibi ha conquistato il secondo titolo mondiale indoor consecutivo, dopo quello ottenuto dodici mesi fa in Cina. In mezzo ci sono state altre medaglie importanti. E altre, vedrete, ce ne saranno. Sulla pedana polacca, a Diaz è bastato il primo balzo. Un atterraggio a 17,47 ha subito intimidito la concorrenza. Andy ha l’esperienza giusta, i suoi trent’anni gli conferiscono una maturità affinata dagli insegnamenti del maestro Fabrizio Donato, un grande ex della specialità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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