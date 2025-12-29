Dopo la recente vittoria in Superlega contro Sonepar Padova, l’Allianz Milano si prepara all’ultimo impegno della stagione. La squadra si affaccia con fiducia, determinata a concludere l’anno sportivo nel miglior modo possibile. La sfida imminente rappresenta un’occasione importante per consolidare i risultati e mantenere alta la concentrazione, con l’obiettivo di chiudere il percorso in modo positivo.

VOLLEY Dopo la vittoria in Superlega contro la Sonepar Padova, l’Allianz Milano ha un ultimo scoglio da superare prima di chiudere l’anno sportivo, si spera in bellezza. Domani, a Verona, è sfida alla Rana per i quarti della Del Monte Coppa Italia. Un match da dentro o fuori che mette in palio le Final Four, in programma a febbraio, all’Unipol Arena di Bologna. Il match non è semplice: la squadra di Roberto Piazza ha chiuso il girone di andata da settima, pescando così i veneti di coach Soli che sono in lizza per una corsa da protagonisti ai playoff scudetto. In campionato non c’è stata storia, la fisicità degli scaligeri e la compattezza in tutti i reparti rendono la compagine veronese osso duro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spauracchio Rana per la Powervolley: "Possiamo farcela"

Leggi anche: Hub per la ricostruzione di Gaza: “Possiamo farcela, ma dobbiamo essere uniti”

Leggi anche: Salvare i piccoli negozi di alimentari: "Tutti insieme possiamo farcela"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Spauracchio Rana per la Powervolley: "Possiamo farcela" - VOLLEY Dopo la vittoria in Superlega contro la Sonepar Padova, l’Allianz Milano ha un ultimo scoglio da superare prima di ... msn.com