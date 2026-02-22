Attenti allo smartphone come i nuovi inganni digitali possono svuotare il conto | Truffe psicologicamente raffinate e tecnologicamente avanzate

Uno studio rivela che le truffe digitali sono aumentate a causa dell’uso diffuso degli smartphone. I malintenzionati sfruttano tecniche sofisticate come vishing, smishing e deepfake per ingannare gli utenti. Questi inganni mirano a sottrarre denaro e dati personali, spesso con messaggi convincente o falsi investimenti. La crescente diffusione di queste truffe mette in evidenza la necessità di maggiore attenzione alla sicurezza online, specialmente tra chi utilizza frequentemente il cellulare.

Le nuove frontiere delle truffe online: vishing, smishing, deepfake e falsi investimenti. La guida completa dell'associazione Codici per proteggere i nostri risparmi e l'identità digitale. Il mondo del web offre tutti i giorni opportunità incredibili, ma nell'infinito universo della rete trova sempre più spazio anche una nuova generazione di criminali informatici. In questo articolo non parliamo più (solo) delle email sgrammaticate con errori ortografici o indirizzi facilmente identificabili come fake.