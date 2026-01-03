De Winter e Leao svelano cosa è successo nello spogliatoio del Milan a Cagliari | cosa ha detto Allegri

De Winter e Leao condividono i dettagli dello spogliatoio del Milan a Cagliari, rivelando cosa ha detto Allegri durante l’intervallo. La vittoria dei rossoneri si è decisa anche grazie a questo momento, che ha influenzato l’andamento della partita. Le testimonianze dei giocatori offrono uno sguardo interno sui mutamenti tattici e motivazionali avvenuti prima di tornare in campo.

La vittoria del Milan a Cagliari nasce nello spogliatoio. Koni De Winter e Rafael Leao raccontano cosa è successo all'intervallo e svelano il discorso di Massimiliano Allegri che ha cambiato l'inerzia della partita. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

