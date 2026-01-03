De Winter e Leao svelano cosa è successo nello spogliatoio del Milan a Cagliari | cosa ha detto Allegri
De Winter e Leao condividono i dettagli dello spogliatoio del Milan a Cagliari, rivelando cosa ha detto Allegri durante l’intervallo. La vittoria dei rossoneri si è decisa anche grazie a questo momento, che ha influenzato l’andamento della partita. Le testimonianze dei giocatori offrono uno sguardo interno sui mutamenti tattici e motivazionali avvenuti prima di tornare in campo.
La vittoria del Milan a Cagliari nasce nello spogliatoio. Koni De Winter e Rafael Leao raccontano cosa è successo all'intervallo e svelano il discorso di Massimiliano Allegri che ha cambiato l'inerzia della partita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Milan-Verona, Rafael Leao a rischio. Gabbia out: in difesa fiducia a De Winter - Il Milan deve sfatare il tabù delle piccole: ha conquistato tre punti su 12 contro Cremonese, Pisa, Parma e Sassuolo. msn.com
Modric da leader, De Winter in grande crescita e Leao matchwinner: ecco le nostre pagelle Siete d’accordo con i nostri giudizi IPA Agency #CagliariMilan #milanpress x.com
Formazione Ufficiale Pavlovic out Bartesaghi braccetto e dentro Estupinan! Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao Milan Nel Cuore - facebook.com facebook
