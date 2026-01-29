Nella conferenza stampa di Spalletti, il tecnico ha commentato la partita contro una squadra forte e fisica. Ha spiegato che, quando manca il ritmo, diventa difficile mettere in difficoltà gli avversari. Spalletti ha anche aggiunto che nello spogliatoio i giocatori hanno capito di non aver fatto bene, riconoscendo gli errori commessi durante il match.

Conferenza stampa Spalletti: «Giocavamo contro una squadra forte ma quando manca ritmo diventa difficile». Le sue dichiarazioni dopo il match. Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida tra Monaco e Juventus. Le sue parole. SE SI ASPETTAVA QUALCOSA IN PIÙ – « È difficile quando la squadra non funziona è difficile che uno solo riesca a dare poi il ritmo e la forza giusta per giocare contro avversari forti. Poi devo dire che giocavamo contro una squadra forte e fisicamente agguerrita soprattutto dal punto di vista di corsa e impatto fisico. Non siamo stati punti nello sviluppo nella loro trequarti e quando manca ritmo e si fanno troppi errori diventa difficile andare a fare gol » PRIME OTTO – « L’abbiamo saputo però non ci siamo riusciti in pratica a mettere dentro quella verve e determinazione per portare a casa il risultato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti: «Giocavamo contro una squadra forte e fisica ma quando manca ritmo diventa difficile. Nello spogliatoio hanno capito di non aver fatto bene»

Approfondimenti su Spalletti Confereza

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Conferenza stampa SPALLETTI THURAM pre JUVE-BENFICA Mai cambiato idea sul mercato...

Ultime notizie su Spalletti Confereza

Argomenti discussi: Conferenza stampa Spalletti: le sue dichiarazioni; Spalletti su Vialli | Si ha la sensazione di non aver ascoltato tutto quello che aveva da dire Juve? Siamo sulla strada buona – VIDEO.

Spalletti in conferenza: Giocavamo con una squadra agguerrita. Nello spogliatoio erano tutti sereni e hanno capito che…Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo la gara contro il Monaco. TuttoJuve.com ha riportato le sue parole in diretta: Domanda TJ - Si aspettava qualcosa in più ... tuttojuve.com

Spalletti in conferenza: Giocavamo con una squadra agguerrita. Mi aspettavo qualcosa in più. Nello spogliatoio erano tutti sereni e hanno capito che…Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo la gara contro il Monaco. TuttoJuve.com ha riportato le sue parole in diretta: Domanda Tmw - Si aspettava qualcosa in più ... tuttojuve.com

Piper Spettacolo Italiano - Fiction e Serie Tv Italiane L'invisibile conferenza stampa : Lino Guanciale , Levante,il cast della fiction Matteo Messina Denaro. La conferenza stampa della fiction L'Invisibile la cattura di Matteo Messina Denaro. Lino Guanciale, Leva - facebook.com facebook

Segui la conferenza stampa live di mister Gasperini e Tsimikas alla vigilia di Panathinaikos-Roma sul nostro canale YouTube youtube.com/watchv=2_pD3E… #ASRoma #UEL x.com