Conferenza stampa Spalletti | Giocavamo contro una squadra forte e fisica ma quando manca ritmo diventa difficile Nello spogliatoio hanno capito di non aver fatto bene
Nella conferenza stampa di Spalletti, il tecnico ha commentato la partita contro una squadra forte e fisica. Ha spiegato che, quando manca il ritmo, diventa difficile mettere in difficoltà gli avversari. Spalletti ha anche aggiunto che nello spogliatoio i giocatori hanno capito di non aver fatto bene, riconoscendo gli errori commessi durante il match.
Conferenza stampa Spalletti: «Giocavamo contro una squadra forte ma quando manca ritmo diventa difficile». Le sue dichiarazioni dopo il match. Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida tra Monaco e Juventus. Le sue parole. SE SI ASPETTAVA QUALCOSA IN PIÙ – « È difficile quando la squadra non funziona è difficile che uno solo riesca a dare poi il ritmo e la forza giusta per giocare contro avversari forti. Poi devo dire che giocavamo contro una squadra forte e fisicamente agguerrita soprattutto dal punto di vista di corsa e impatto fisico. Non siamo stati punti nello sviluppo nella loro trequarti e quando manca ritmo e si fanno troppi errori diventa difficile andare a fare gol » PRIME OTTO – « L’abbiamo saputo però non ci siamo riusciti in pratica a mettere dentro quella verve e determinazione per portare a casa il risultato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
