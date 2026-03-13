Nicole Kidman | Puoi essere il ragazzo più bello e affascinante del mondo ma se hai un alito cattivo non starmi vicino

Nicole Kidman ha condiviso un episodio della sua carriera, spiegando di aver avuto il peggior bacio sul set a causa di un alito cattivo. L’attrice ha riferito che il problema è stato causato da un falafel mangiato poco prima delle riprese dal collega Alexander Skarsgård. La scena è rimasta impressa per l’esperienza sgradevole vissuta durante le riprese.

L’episodio risale alle riprese della serie Big Little Lies, quando Nicole Kidman recitava accanto all'attore svedese Alexander Skarsgård. Prima di girare la scena del bacio, Skarsgård aveva pensato bene di consumare un panino con falafel, rendendo il momento ravvicinato con Nicole Kidman tutt’altro che romantico. Durante l'episodio del podcast, Nicole Kidman ha raccontato di aver reagito subito con franchezza e di aver detto all'attore della scena: «“No, no, no, Alex. Devo baciarti e sembrare coinvolta. Metti via il falafel, perché l’alito cattivo proprio non mi eccita”». L’attrice ha spiegato che per lei l'alito pesante è un deterrente fortissimo quando si tratta di scene intime. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

