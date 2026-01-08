Lukas Hofer brillante a Oberhof | Peccato per l’ultimo errore ma ho recuperato dall’influenza

A Oberhof, Lukas Hofer ha mostrato una buona forma, nonostante un errore nell’ultima fase. Dopo aver recuperato da un’influenza, il biatleta italiano ha confermato il suo valore in una competizione caratterizzata anche dalla vittoria di Tommaso Giacomel e da una prestazione complessivamente positiva della squadra. La tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 evidenzia il potenziale e la crescita del biathlon italiano in una stagione ancora in corso.

Oltre al singolo exploit rappresentato dalla strepitosa vittoria di Tommaso Giacomel, è arrivata una buona prestazione di squadra per l'Italia nella sprint maschile di Oberhof valevole per la quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon. Lukas Hofer ha ottenuto il miglior risultato individuale della stagione, conquistando un significativo ottavo posto nonostante un errore all'ultimo bersaglio della serie in piedi (senza il quale si sarebbe giocato addirittura il podio), ma sono entrati in zona punti anche Patrick Braunhofer 24° e Didier Bionaz 36°. " Peccato solo per quell'ultimo errore al poligono.

