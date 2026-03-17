I Celtics sono stati sconfitti dai Suns in una partita in cui Brown ha giocato un ruolo decisivo, trascinando la squadra alla vittoria. Atlanta ha ottenuto il decimo successo consecutivo, mentre Doncic ha dominato la partita contro Houston con 36 punti. I Lakers, invece, hanno continuato la serie di vittorie grazie alle prestazioni dello sloveno, che ha mantenuto il suo solito bottino di punti.

Adesso i Lakers (43-25) iniziano a fare paura. La squadra di LA ha cambiato passo e sembra aver imboccato la strada giusta proprio nel momento più importante della stagione. Anche a Houston contro i Rockets (41-26) privi dell’acciaccato Sengun i Lakers mostrano progressi a livello difensivo e grazie il solito Doncic versione Mvp trovano il modo di portare a casa un altro successo, il loro sesto consecutivo. Lo sloveno realizza 36 punti e LA quindi accelera nella corsa alla terza posizione a Ovest. Houston: Smith Jr. 22 (79, 28, 22 tl), Thompson 19, Durant 18. Rimbalzi: Thompson 12. Assist: Thompson 5. Los Angeles Lakers: Doncic 36 (1015, 412, 45 tl), James 18, Reaves 15. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Brown trascina i Celtics: Suns battuti. Decimo successo di fila per Atlanta, Doncic sbanca Houston

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