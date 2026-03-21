Le due squadre si preparano alla partita dopo aver ottenuto risultati con tre gol ciascuna. Da una parte c’è chi ha disputato una buona prestazione e vinto, dall’altra chi ha invece dovuto saltare l’ultimo impegno e non ha potuto mantenere lo slancio positivo. Tra i giocatori in rampa di lancio c’è anche Sersanti, che si candida per una maglia da titolare.

Da una parte chi ha giocato e vinto bene. Dall’altra chi ha dovuto riposare e non ha potuto sfruttare la scia positiva del tris allo Spezia. Chi arriverà meglio? Sicuro è che la sfida di questa sera nasconde temi anche spettacolari, di due formazioni entrambe capaci di segnare tre reti nelle ultime rispettive partite. Modena e Mantova non speculeranno, alzeranno la testa e metteranno in campo le armi che hanno portato sin qui Modesto e Sottil, il primo quasi fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione e il secondo ormai certo di andarsi a contendere il playoff. I biancorossi sono ben altra squadra rispetto a quella vista all’andata, pericolante e in balìa della gestione Possanzini prossima alla fine, in un ambiente che di pazienza non ne aveva più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dentro la gara. Le due squadre arrivano da successi con tre gol. Sersanti si candida per una maglia da titolare

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