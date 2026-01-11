L’infortunio di Kelly rappresenta una buona notizia per Spalletti, che può contare sul ritorno del difensore in gruppo. Dopo un periodo di assenza, l’inglese si prepara a competere per una maglia da titolare contro la Cremonese, sfidando Koopmeiners. La sua disponibilità offre diverse opzioni alla formazione, contribuendo a rafforzare la linea difensiva in vista della prossima partita.

Infortunio Kelly: il centrale torna a disposizione e lancia la sfida a Koopmeiners per un posto nell’undici titolare contro la Cremonese. La Juve riceve una boccata d’ossigeno fondamentale dall’infermeria alla vigilia del delicato posticipo di campionato contro la Cremonese. Dopo settimane di apprensione e gestione cautelativa, l’allarme relativo alla difesa sembra finalmente rientrato, regalando a Luciano Spalletti, allenatore sempre attento agli equilibri tattici, una pedina cruciale per blindare il reparto arretrato. Il focus della giornata è tutto su Kelly, un capitolo che lo staff medico bianconero può finalmente considerare chiuso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Kelly, Spalletti può sorridere: l’inglese torna in gruppo e si scalda per una maglia da titolare con la Cremonese. Il punto

Leggi anche: Infortunio Kelly, ottime notizie dalla Continassa: Spalletti può finalmente sorridere! Ecco quando rientrerà in gruppo l’inglese

Leggi anche: Infortunio Thuram, il francese verso una maglia da titolare: può tornare la ThuLa, la sensazione

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Kelly infortunato: cosa ha e quando torna il difensore della Juventus - Kelly infortunato: scopri cosa si è fatto il difensore della Juventus, quando rientra e quali partite rischia di saltare dopo il problema muscolare ... tag24.it