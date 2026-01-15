Raspadori è al 100% nerazzurro Scamacca si candida per una maglia da titolare a Pisa

Da ecodibergamo.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Raspadori è ufficialmente un giocatore dell'Inter, mentre Scamacca si candida per una maglia da titolare a Pisa. Il 25enne nazionale italiano, prelevato dall’Atletico Madrid, potrebbe scendere in campo dal primo minuto nell’anticipo di venerdì 16 gennaio, che si giocherà in trasferta. L’evento rappresenta un momento importante per entrambe le squadre e le rispettive strategie di formazione.

ATALANTA. Il 25enne nazionale italiano prelevato a titolo definitivo dall’Atletico Madrid. Nell’anticipo di venerdì 16 gennaio a Pisa, probabile il ritorno dal primo minuto di Scamacca al centro dell’attacco. Il nuovo acquisto in panchina. Scamacca in campo, Raspadori in panchina. Venerdì 16 gennaio a Pisa nell’anticipo della 21ª giornata di campionato dovrebbero essere queste le novità in attacco per l’Atalanta. Gianluca Scamacca ha recuperato dal guaio fisico che l’ha tenuto fuori a Bologna e, dopo essere partito dalla panchina contro il Torino, è pronto a riprendersi una maglia da titolare al centro dell’attacco. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

raspadori 232 al 100 nerazzurro scamacca si candida per una maglia da titolare a pisa

© Ecodibergamo.it - Raspadori è al 100% nerazzurro. Scamacca si candida per una maglia da titolare a Pisa

Leggi anche: Napoli-Roma: Conte riparte dal 3-4-2-1, Politano si candida per una maglia da titolare

Leggi anche: Luis Henrique cresce e si candida per un posto da titolare, Mkhitaryan in dubbio per Pisa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

raspadori 232 100 nerazzurroL'Atalanta annuncia Raspadori: "Freccia tricolore per l'attacco, 100% nerazzurro" - In serata infatti &#232; arrivato l'annuncio della società orobica che lo definisce "Freccia tricolore ... firenzeviola.it

raspadori 232 100 nerazzurroAtalanta, ufficiale l’acquisto di Raspadori: “100% nerazzurro”. Ha scelto il numero 18 - Il nuovo numero 18 &#232; a disposizione di Raffaele Palladino, ha svolto la seduta d’allenamento odierna con la squadra, per poi partire con il gruppo alla volta di Pisa, essendo in piena condizione e ... bergamonews.it

raspadori 232 100 nerazzurroRaspadori ufficiale all'Atalanta: le cifre dell'operazione con l'Atletico Madrid - Sul proprio sito ufficiale l'Atalanta ha annunciato così il nuovo arrivo: "Freccia tricolore per l'attacco: Raspadori &#232; al 100% nerazzurro". msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.