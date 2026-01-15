Raspadori è al 100% nerazzurro Scamacca si candida per una maglia da titolare a Pisa

Raspadori è ufficialmente un giocatore dell'Inter, mentre Scamacca si candida per una maglia da titolare a Pisa. Il 25enne nazionale italiano, prelevato dall’Atletico Madrid, potrebbe scendere in campo dal primo minuto nell’anticipo di venerdì 16 gennaio, che si giocherà in trasferta. L’evento rappresenta un momento importante per entrambe le squadre e le rispettive strategie di formazione.

ATALANTA. Il 25enne nazionale italiano prelevato a titolo definitivo dall’Atletico Madrid. Nell’anticipo di venerdì 16 gennaio a Pisa, probabile il ritorno dal primo minuto di Scamacca al centro dell’attacco. Il nuovo acquisto in panchina. Scamacca in campo, Raspadori in panchina. Venerdì 16 gennaio a Pisa nell’anticipo della 21ª giornata di campionato dovrebbero essere queste le novità in attacco per l’Atalanta. Gianluca Scamacca ha recuperato dal guaio fisico che l’ha tenuto fuori a Bologna e, dopo essere partito dalla panchina contro il Torino, è pronto a riprendersi una maglia da titolare al centro dell’attacco. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Raspadori è al 100% nerazzurro. Scamacca si candida per una maglia da titolare a Pisa Leggi anche: Napoli-Roma: Conte riparte dal 3-4-2-1, Politano si candida per una maglia da titolare Leggi anche: Luis Henrique cresce e si candida per un posto da titolare, Mkhitaryan in dubbio per Pisa Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. L'Atalanta annuncia Raspadori: "Freccia tricolore per l'attacco, 100% nerazzurro" - In serata infatti è arrivato l'annuncio della società orobica che lo definisce "Freccia tricolore ... firenzeviola.it

Atalanta, ufficiale l’acquisto di Raspadori: “100% nerazzurro”. Ha scelto il numero 18 - Il nuovo numero 18 è a disposizione di Raffaele Palladino, ha svolto la seduta d’allenamento odierna con la squadra, per poi partire con il gruppo alla volta di Pisa, essendo in piena condizione e ... bergamonews.it

Raspadori ufficiale all'Atalanta: le cifre dell'operazione con l'Atletico Madrid - Sul proprio sito ufficiale l'Atalanta ha annunciato così il nuovo arrivo: "Freccia tricolore per l'attacco: Raspadori è al 100% nerazzurro". msn.com

Colpo #Atalanta: ufficiale l'arrivo di #Raspadori dall'#AtleticoMadrid Palladino ottiene il rinforzo che voleva per l'attacco bruciando la concorrenza di Roma e Napoli Quale sarà l'impatto di Jack in nerazzurro facebook

#Atalanta, adesso è ufficiale #Raspadori è nerazzurro x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.