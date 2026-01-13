Una nuova perizia riscrive il delitto di Garlasco | Chiara Poggi aggredita in cucina il Dna di Stasi sulla confezione di Estathé

Una recente perizia rivede i dettagli del caso di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco 18 anni fa. Secondo le nuove analisi, l'aggressione sarebbe avvenuta in cucina, contrariamente alla versione precedente che indicava l'ingresso dell'abitazione. La presenza del DNA di Stasi sulla confezione di Estathé rappresenta un elemento importante per la ricostruzione dei fatti.

🔗 Leggi su Today.it

