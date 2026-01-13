Una nuova perizia riscrive il delitto di Garlasco | Chiara Poggi aggredita in cucina il Dna di Stasi sulla confezione di Estathé
Una recente perizia rivede i dettagli del caso di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco 18 anni fa. Secondo le nuove analisi, l'aggressione sarebbe avvenuta in cucina, contrariamente alla versione precedente che indicava l'ingresso dell'abitazione. La presenza del DNA di Stasi sulla confezione di Estathé rappresenta un elemento importante per la ricostruzione dei fatti.
Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nell'estate di 18 anni fa, non sarebbe stata aggredita all'ingresso della sua casa come ipotizzato finora, ma in cucina. E sulla cannuccia di una confezione di Estathé trovata tra i rifiuti ci sarebbe il Dna di Alberto Stasi. A dirlo è la nuova perizia condotta dai. 🔗 Leggi su Today.it
Spunta un video di Andrea Sempio un pc di Chiara Poggi, aperto il giorno dopo del delitto
