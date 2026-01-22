Venezuela ecco come Delcy Rodríguez ha lavorato con gli Usa sostituire Maduro

Nel contesto della crisi politica in Venezuela, Delcy Rodríguez ha intrapreso un ruolo chiave nel dialogo con gli Stati Uniti. Prima dell'ipotetica eliminazione di Nicolás Maduro, Rodríguez e suo fratello Jorge avevano avviato contatti con l'amministrazione americana, con l'obiettivo di facilitare un eventuale cambiamento di leadership nel paese. Questa dinamica evidenzia le complesse strategie politiche in atto tra Caracas e Washington.

Prima che l'esercito statunitense catturasse il presidente del Venezuela Nicolás Maduro, subito dopo Capodanno, Delcy Rodríguez e il fratello Jorge si erano impegnati a collaborare con Donald Trump una volta che l'uomo forte del regime se ne fosse andato. Lei vicepresidente, lui presidente dell'Assemblea nazionale, stavano "trattando" dall'autunno con gli 007 della Casa Bianca e con inviati del Qatar assicurando, che avrebbero accolto con favore le dimissioni (o la rimozione) di Maduro. Le comunicazioni tra i funzionari statunitensi e Delcy Rodríguez sarebbero iniziate dopo una telefonata cruciale tra Trump e Maduro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Blitz Usa in Venezuela, la Corte suprema: "La vice di Maduro presidente ad interim". Chi è Delcy RodriguezRecentemente, la Corte Suprema del Venezuela ha dichiarato la vicepresidente Delcy Rodriguez presidente ad interim, in seguito alla detenzione di Nicolás Maduro negli Stati Uniti.

Delcy Rodriguez, chi è la vice di Maduro presidente ad interim del VenezuelaDelcy Rodriguez è una politica venezuelana, attualmente vice di Nicolás Maduro.

