Venezuela Delcy Rodriguez rende omaggio ai militari uccisi durante l' operazione statunitense

Il Venezuela ha commemorato gli ufficiali militari deceduti durante l’operazione statunitense che ha portato all’arresto dell’ex presidente Nicolás Maduro. L’evento sottolinea l’importanza della memoria e del rispetto per il sacrificio dei militari coinvolti in un episodio che ha segnato la storia recente del paese.

Il Venezuela ha reso omaggio agli ufficiali militari uccisi durante l'operazione statunitense che ha portato alla cattura dell'ex presidente Nicolás Maduro. Le onorificenze sono state consegnate ai familiari durante una cerimonia presieduta dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez. Anche il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodriguez ha partecipato alla cerimonia. In un discorso, Delcy Rodriguez ha promesso di intraprendere azioni diplomatiche in risposta all'attacco.

