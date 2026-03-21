Decreto carburanti | lo sconto alla pompa arriva ma a pagarne il prezzo è anche la sanità pubblica

Dal 19 marzo è in vigore il decreto carburanti approvato dal governo, che prevede una riduzione temporanea delle accise su benzina, diesel e Gpl. La misura permette di abbassare i prezzi alla pompa, ma coinvolge anche la sanità pubblica, che potrebbe risentire delle conseguenze di questa scelta. La decisione interessa direttamente gli automobilisti e le compagnie petrolifere, senza altri effetti immediati.

Il decreto carburanti, approvato dal governo e in vigore dal 19 marzo, riduce temporaneamente le accise su benzina, diesel e Gpl, abbassando i prezzi alla pompa. Il costo dell'intervento, superiore a 500 milioni di euro, viene però finanziato anche con tagli ai ministeri, compresi oltre 86 milioni destinati alla sanità. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Benzina e diesel, arriva lo sconto. Carburanti giù di 25 centesimi al litro. Taglio a tempo delle acciseUna manovra a tenaglia: da un lato in pressing sull’Europa, dall’altro le misure per fermare la folle corsa dei prezzi di diesel e benzina. Carburanti, il taglio delle accise non si vede alla pompa: Mr Prezzi invia le segnalazioni alla GdfLe segnalazioni erano state tante e, dopo poche ore, la conferma è arrivata anche dal governo. Aggiornamenti e notizie su Decreto carburanti Temi più discussi: Decreto carburanti: scatta lo sconto di 25 centesimi su benzina e diesel; Caro Benzina e Diesel, prezzo giù di 25 centesimi: varato taglio delle accise in vigore da oggi; Carburanti, i prezzi di benzina e diesel dopo intervento governo. Dati; Carburanti con lo sconto per 20 giorni: i fondi anche dai tagli alla sanità. Carburanti con lo sconto per 20 giorni: i fondi anche dai tagli alla sanitàTagliare le accise (a tutti) ci costerà 417,4 milioni di euro. Nessun intervento straordinario o prelievo da fondi speciali, ma un taglio lineare a diversi ministeri. Quello della Salute tra quelli ch ... today.it Benzina e diesel, arriva lo sconto. Carburanti giù di 25 centesimi al litro. Taglio a tempo delle acciseUna manovra a tenaglia: da un lato in pressing sull’Europa, dall’altro le misure per fermare la folle corsa dei prezzi di diesel e benzina. Giorgia Meloni cerca di mettere un fermo ... ilmattino.it La misura principale del decreto carburanti consiste nello sconto di circa 25 centesimi sulle accise di benzina e gasolio e di circa 12 centesimi sul gpl. Un intervento tampone che durerà venti giorni, fino all’8 aprile. Tra le altre novità anche i crediti di imposta p facebook Pichetto, 'su durata decreto carburanti vedremo man mano'. 'Lo sblocco di Hormuz potrebbe far venir meno le condizioni dell'intervento' #ANSAmotori #ANSA x.com