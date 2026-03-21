Prima della partita tra Milan e Torino, l’allenatore granata ha commentato lo stato della squadra, sottolineando come siano aumentate le certezze nei propri mezzi. Ha anche menzionato Modric, senza entrare in dettagli specifici. Le sue parole sono state rilasciate durante un’intervista a ‘DAZN’ prima del calcio d’inizio.

Roberto D'Aversa, allenatore granata, ha parlato a 'DAZN' nel pre partita della sfida tra Milan e Torino valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Ecco le sue parole dallo stadio 'San Siro' di Milano. Sulla squadra dopo il suo arrivo: "Sicuramente siamo cresciuti nella convinzione nei propri mezzi. Questa squadra secondo me ha un potenziale da non occupare quella posizione che occupava quando sono arrivato. L'unico mio pensiero è stato quello di cercare di sfruttare al massimo le loro potenzialità e di far credere loro nelle loro qualità". Sulla coppia d'attacco di oggi: "Zapata titolare? Gioca sia per l'aspetto tattico perché Duvan ha potenzialità di attacco degli spazi migliori degli altri, ma anche perché arriva da una settimana in fiducia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - D’Aversa prima di Milan-Torino: “La squadra è cresciuta nella convinzione nei propri mezzi. Su Modric…”

Articoli correlati

Torino, D’Aversa nel post gara: «La squadra era determinata e il risultato è solo merito dell’atteggiamento. Su Vlasic…»Vlahovic Barcellona, interviene Laporta: «Il suo contratto sta terminando, ma non c’è niente è una pista fredda.

Leggi anche: D’Aversa dopo Torino Lazio: «Non si è fatto ancora nulla. Esordio con vittoria? Merito di tutta la squadra, su Simeone e Zapata insieme rispondo così»

Una selezione di notizie su D'Aversa prima di Milan Torino La...

Temi più discussi: D’Aversa pre Milan-Torino: L’entusiasmo non diventi euforia. Serve la prestazione; Milan-Torino, D’Aversa: Allegri? Un grande allenatore. Per fare risultato serve questo; Serie A: preview Milan-Torino; Leao non convocato: salta Milan-Torino. Cosa è successo e chi può giocare al suo posto.

Torino, D'Aversa: Modric? Ci sono da considerare anche i loro braccetti. Pavlovic spinge molto...Roberto D’Aversa è stato intervistato da DAZN prima di Milan-Torino a San Siro. Di seguito tutte le parole del tecnico granata. In cosa hai visto migliorata la ... milannews.it

A San Siro c'è Milan-Torino, Corriere Torino: D'Aversa: un Toro di lotta a MilanoD'Aversa: un Toro di lotta a Milano scrive quest'oggi il Corriere Torino in prima pagina. Il tecnico dei granata Roberto D'Aversa. tuttomercatoweb.com

Tutti focalizzati #MilanTorino facebook

#Milan- #Torino diretta Serie A: segui la sfida di oggi LIVE x.com