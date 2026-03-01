D’Aversa dopo Torino Lazio | Non si è fatto ancora nulla Esordio con vittoria? Merito di tutta la squadra su Simeone e Zapata insieme rispondo così

L’allenatore del Torino, Roberto D’Aversa, ha commentato dopo la partita contro Lazio, sottolineando che nessun risultato è ancora acquisito. Ha elogiato la prestazione collettiva della squadra e ha risposto alle domande su Simeone e Zapata, indicando che il merito della vittoria va a tutto il gruppo. D’Aversa ha poi evidenziato che l’esordio con una vittoria non è ancora stato raggiunto.