Torino D’Aversa nel post gara | La squadra era determinata e il risultato è solo merito dell’atteggiamento Su Vlasic…

Dopo la partita contro il Parma, l’allenatore del Torino ha commentato l’atteggiamento dei suoi giocatori, sottolineando la determinazione mostrata in campo. Ha evidenziato che il risultato ottenuto deriva dall’approccio avuto dalla squadra durante la gara. Inoltre, ha parlato di Vlasic, senza entrare in dettagli specifici, limitandosi a commenti generali sul suo rendimento.

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