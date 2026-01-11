Vanoli rammaricato dopo Fiorentina Milan | Avremmo meritato di vincere ma sono orgoglioso dei ragazzi Ci è mancata questa cosa

Da calcionews24.com 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il pareggio tra Fiorentina e Milan, l’allenatore Vanoli ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra, sottolineando che avrebbero meritato la vittoria. Tuttavia, ha evidenziato anche l’importanza di mantenere questa determinazione e spirito. Le sue parole, rilasciate a DAZN, riflettono l’orgoglio per i ragazzi e la consapevolezza delle aree su cui lavorare.

Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato così dopo il match contro il Milan pareggiato 1-1. Le sue dichiarazioni Nel post-partita di Fiorentina-Milan, a DAZN, Paolo Vanoli ha rilasciato queste dichiarazioni. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano AVREMMO MERITATO DI VINCERE – «Questa è una partita che avremmo meritato di vincere. Ai ragazzi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

vanoli rammaricato dopo fiorentina milan avremmo meritato di vincere ma sono orgoglioso dei ragazzi ci 232 mancata questa cosa

© Calcionews24.com - Vanoli rammaricato dopo Fiorentina Milan: «Avremmo meritato di vincere ma sono orgoglioso dei ragazzi. Ci è mancata questa cosa»

Leggi anche: Tudor a Prime: «Rammaricato perché avremmo meritato un punto. C’è stato un buon approccio, i ragazzi sono dispiaciuti. Va data fiducia perché la strada è giusta»

Leggi anche: Piovani rammaricato dopo Inter Women Hacken: «Avremmo meritato la qualificazione! Spiace per le ragazze ora abbiamo questo obiettivo»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Fiorentina, un tris di esterni per Vanoli.

vanoli rammaricato dopo fiorentinaFiorentina, Vanoli: "Meritavamo di vincere. Ho detto ai giocatori che sono orgoglioso di loro" - L’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli è stato intervistato da DAZN nel post partita di Fiorentina- milannews.it

vanoli rammaricato dopo fiorentinaVanoli perde le staffe in Fiorentina-Milan, Massa prima l’ammonisce, poi l’espelle: cos’è successo - Milan, Paolo Vanoli è stato espulso da Massa a seguito di reiterate proteste ... fanpage.it

vanoli rammaricato dopo fiorentinaFiorentina-Milan, Vanoli espulso per proteste: cosa è successo - L'allenatore della fiorentina è stato prima ammonito e poi successivamente espulso da Massa per proteste: ecco cosa è successo ... gianlucadimarzio.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.