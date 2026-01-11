Vanoli rammaricato dopo Fiorentina Milan | Avremmo meritato di vincere ma sono orgoglioso dei ragazzi Ci è mancata questa cosa
Dopo il pareggio tra Fiorentina e Milan, l’allenatore Vanoli ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra, sottolineando che avrebbero meritato la vittoria. Tuttavia, ha evidenziato anche l’importanza di mantenere questa determinazione e spirito. Le sue parole, rilasciate a DAZN, riflettono l’orgoglio per i ragazzi e la consapevolezza delle aree su cui lavorare.
Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato così dopo il match contro il Milan pareggiato 1-1. Le sue dichiarazioni Nel post-partita di Fiorentina-Milan, a DAZN, Paolo Vanoli ha rilasciato queste dichiarazioni. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano AVREMMO MERITATO DI VINCERE – «Questa è una partita che avremmo meritato di vincere. Ai ragazzi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
