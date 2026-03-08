Serie C | Forlì-Livorno 1-1 Venturato | Risultato positivo ma avremmo meritato di più

Il Livorno ha pareggiato 1-1 contro il Forlì nello stadio Morgagni, con Peralta che ha pareggiato il gol iniziale di Menarini. Dopo una sconfitta contro il Perugia, questa partita ha permesso agli amaranto di muovere nuovamente la classifica. Venturato, allenatore del Livorno, ha commentato il risultato definendolo positivo, pur ritenendo che la squadra avrebbe meritato di più.

Il Livorno, dopo il passo falso con il Perugia, torna a muovere la classifica. Gli amaranto, allo stadio Morgagni, hanno strappato l'1-1 contro il Forlì, con Peralta che ha risposto all'iniziale vantaggio biancorosso firmato da Menarini. Un punto, per Dionisi e compagni, utile in ottica salvezza. La zona playoff, complice il blitz della Vis Pesaro sul campo della Juventus Next Gen, torna invece ad allontanarsi, con gli uomini di Venturato (che devono ancora riposare) adesso a -3 dal decimo posto. “Il risultato è positivo, anche se mi dispiace non aver vinto la partita - ha dichiarato al termine della gara a Radio Bruno il tecnico Roberto Venturato -. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Serie C | Livorno-Pineto 1-0, Venturato: "Momento positivo, ma non facciamo voli pindarici"Gli amaranto, con i tre punti ottenuti contro gli abruzzesi, sono entrati in zona playoff. Serie C | Livorno-Vis Pesaro 2-1, Venturato: "Risultato importante, fondamentale l'atteggiamento. Ma dobbiamo ancora crescere"Una vittoria fondamentale, che permette di allungare a +4 sulla zona playout e di accorciare su quella playoff, adesso distante appena due punti. Altri aggiornamenti su Serie C Forlì Livorno 1 1 Venturato.... Temi più discussi: Serie C, Forlì-Livorno in diretta. LIVE; Serie C | Forlì-Livorno, le probabili formazioni. Venturato: Vogliamo trovare continuità, servirà una prestazione di livello; Forlì-Livorno: una sfida nel segno della rivalsa; Serie C, le gare della 31^ giornata su Sky. Diretta/ Forlì Livorno (risultato 1-0) video streaming tv: Menarini apre il match! (8 marzo 2026)Diretta Forlì Livorno streaming video tv: si gioca una sorta di sfida diretta per provare ad entrare in zona playoff nel girone B di Serie C. ilsussidiario.net Serie C, Forlì-Livorno: Peralta risponde a Menarini, gli amaranto strappano un punto al MorgagniLa formazione di Venturato, passata inizialmente in svantaggio, muove la classifica grazie al colpo di testa del trequartista ... today.it Ecco i 24 convocati per la partita di Forlì a disposizione di Mister Venturato. #uslivorno1915 - facebook.com facebook #SerieC gr.B Forlì-Torres 2-0 Perugia-Pineto 0-1 Ascoli-Carpi 3-0 Sambenedettese-Livorno 0-0 league table (top5) 1 Arezzo 62 2 Ascoli 56 3 Ravenna 55 4 Ternana 39 5 Campobasso 39 #calcio #football x.com