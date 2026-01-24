Chivu a Dazn | Ecco perché il cambio di Dimarco per Luis Henrique su Sommer la colpa è mia e vi spiego perché Questo weekend lo dedico alla mia famiglia se lo merita

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, commenta la recente vittoria contro il Pisa, spiegando le ragioni dietro alcune scelte di formazione, come il cambio di Dimarco con Luis Henrique e il coinvolgimento su Sommer. In un’intervista a Dazn, Chivu con tono equilibrato e rispettoso analizza le decisioni tecniche e annuncia che questo weekend si dedicherà alla famiglia, riconoscendo l’importanza del riposo e del tempo personale.

Inter News 24 L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo la vittoria in rimonta ottenuta in campionato contro il Pisa. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Pisa, Cristian Chivu commenta così il successo ottenuto nel 22° turno di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. DA DOVE NASCE IL CAMBIO DIMARCO PER LUIS HENRIQUE? – « Niente, che una partita dura 100 minuti e si può ribaltare, che bisogna continuare a fare determinate cose, anche se l’approccio non è stato male. Abbiamo subito una ripartenza dove ci siam fatti gol da soli, ma la colpa è mia perché determinate richieste sono io a farle, per quanto riguarda il ruolo del portiere, e metto in difficoltà a volte Yann. 🔗 Leggi su Internews24.com

