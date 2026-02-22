L' accademia di danza di Cervia incanta a Casa Sanremo Performer con due coreografie di salsa

L’Alba Dance Academy di Pisignano, frazione di Cervia, ha attirato l’attenzione grazie alla sua partecipazione a Casa Sanremo Performer. La scuola di danza ha presentato due coreografie di salsa durante l’evento, che si svolge al Palafiori. La selezione avviene tra molte scuole di tutta Italia, e questa partecipazione rappresenta un riconoscimento importante per la loro attività. La competizione continua con l’obiettivo di valorizzare il talento locale.

La Alba Dance Academy di Pisignano, frazione di Cervia, protagonista a Sanremo. La scuola di danza è stata infatti selezionata per partecipare alla rassegna Casa Sanremo Performer, ospitata al Palafiori, nel cuore degli eventi collaterali al Festival di Sanremo. Un importante riconoscimento per la realtà cervese, scelta tra numerose scuole a livello nazionale e inserita tra i partner ufficiali della manifestazione in rappresentanza della città di Cervia. Casa Sanremo Performer è una prestigiosa vetrina dedicata alle arti performative – dalla danza al musical, fino alla recitazione – che offre a giovani talenti l'opportunità di esibirsi durante la settimana della kermesse musicale più seguita d'Italia.