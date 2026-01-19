Il Napoli si avvicina a un importante rinnovo contrattuale con un calciatore, segnando un passo avanti nel rafforzamento della rosa. Antonio Conte, già coinvolto nel progetto, desidera concludere positivamente questa trattativa. La firma di un accordo biennale sembra ormai vicina, rappresentando un investimento strategico per la squadra e un segnale di continuità. L’attenzione rimane alta sulle prossime mosse ufficiali.

Arrivano buone notizie per Antonio Conte e tutto il Napoli con gli azzurri che potrebbero presto festeggiare la firma di un calciatore con un biennale. Sono giorni importanti per quello che riguarda il calciomercato con le squadre al lavoro per cercare i rinforzi da inserire in rosa in vista della seconda parte di campionato. Napoli, in arrivo la firma di un biennale (Ansa Foto) – calciomercato.it In casa Napoli potrebbe presto arrivare la firma di un calciatore pronto a legarsi al club azzurro in vista delle prossime due stagioni. Un’operazione fortemente voluta da Antonio Conte e che farà piacere ai tifosi della squadra campione d’Italia in carica. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Biennale col Napoli, Conte lo vuole a tutti i costi: firma a un passo

Leggi anche: De Laurentiis vuole trattenere Conte a tutti i costi: questa l’offerta del patròn partenopeo per far rimanere l’ex Juve ancora a Napoli

Leggi anche: Napoli, colpaccio in arrivo: si è mosso direttamente ADL, lo vuole a tutti i costi

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Napoli, Antonio Conte squalificato per due turni e 15mila euro di multa: salterà Parma e Sassuolo, tornerà in panchina contro la Juventus - Il tecnico del Napoli, espulso domenica sera durante la sfida con l'Inter, è stato squalificato per "frasi ingiuriose e offensive": l'allenatore dei. eurosport.it