Pazzesco Conte lo ha fatto fuori | via dal Napoli

Il Napoli ha deciso di escludere ufficialmente Antonio Conte dalla guida della squadra. La decisione arriva dopo settimane di risultati deludenti e tensioni crescenti tra tecnico e club. La società ha comunicato la sua scelta senza troppi giri di parole, lasciando i tifosi e i giocatori sorpresi. Ora si cerca un nuovo allenatore per cercare di risollevare le sorti della stagione.

Il Napoli continua a vivere settimane complicate, tra risultati che non arrivano e decisioni forti: Conte lo fa fuori. Chi conosce Antonio Conte sa bene che la pazienza non è mai stata una delle sue virtù principali. Infatti, l’allenatore salentino ha costruito la sua carriera su rigore, disciplina e scelte nette, spesso anche impopolari. Però, quando i risultati non seguono la strada tracciata, Conte non fa sconti a nessuno, a prescindere dal nome, dal costo o dalle aspettative. Ed è proprio questo clima di tensione e di rigore assoluto che si respira oggi a Napoli, dove la stagione sta prendendo una piega ben diversa rispetto ai sogni di inizio anno.🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

