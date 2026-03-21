Oggi a Bologna si è svolta l'inaugurazione della nuova sede di Fratelli d’Italia, situata in via Stalingrado in una palazzina Acer. Alla cerimonia, con il taglio del nastro, ha partecipato il ministro agli Affari Interni e al Pnrr, Tommaso Foti. La sede rappresenta il nuovo quartier generale del partito nel capoluogo emiliano. L’evento segna un passo importante per il partito in vista delle prossime elezioni comunali.

Bologna, 21 marzo 2026 - Fratelli d’Italia inaugura la nuova sede bolognese. In via Stalingrado, in una palazzina Acer, apre il quartiere generale dei meloniani con tanto di taglio del nastro da parte di Tommaso Foti, ministro agli Affari interni e al Pnrr. Presenti anche Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera, i senatori Alberto Balboni e Marco Lisei, l’eurodeputato Stefano Cavedagna, la capogruppo in Regione Marta Evangelisti e Francesco Sassone, coordinatore cittadino e consigliere regionale, oltre a consiglieri comunali e di quartiere. Solo qualche battuta e nessuna dichiarazione di voto (troppo) evidente sul referendum di domani e dopodomani, visto il silenzio elettorale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Da via Stalingrado a Palazzo D'Accursio”: Foti inaugura il nuovo quartier generale di FdI e lancia la sfida per le Comunali

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