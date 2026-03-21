La destra sceglie via Stalingrado FdI apre nel cuore rosso di Bologna

La destra ha deciso di aprire una nuova sede in via Stalingrado, nel cuore di Bologna, dove il partito di estrema destra ha scelto di stabilirsi. Questa decisione segna un cambiamento rispetto alle richieste di anni passati, quando alcuni rappresentanti della destra locale chiedevano la rimozione di questa strada dalla toponomastica cittadina. La sede sarà operativa a partire da oggi.

Bologna, 21 marzo 2026 – Qualche decennio fa la destra bolognese ne chiedeva la cancellazione dalla toponomastica cittadina, con tanto di sit-in a uso di giornali e tv. Oggi, invece, decide di aprirci la sede provinciale. Stiamo parlando di via Stalingrado – strada storicamente invisa all’Msi prima e ad An poi per gli ovvi rimandi filosovietici – dove, da qualche settimana, ha trovato casa la sede provinciale di Fratelli d’Italia. La sede si trova in un immobile di proprietà Acer. Una sede molto particolare non solo per motivi politici, ma anche perché si trova in un immobile di proprietà di Acer, l’azienda casa regionale, che l’aveva messa a bando senza successo per affittarla, salvo poi aprire una trattativa diretta con il partito della premier. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La destra sceglie via Stalingrado, FdI apre nel cuore rosso di Bologna Articoli correlati Leggi anche: Inter-Bologna apre il 2026: Chivu sceglie tra Thuram ed Esposito Incidente tra un autobus e un Flixbus: 7 feriti all’alba in via Stalingrado a BolognaBologna, 14 febbraio 2026 – Sette feriti lievi sono il bilancio dello scontro, avvenuto questa mattina intorno alle 6,25 in via Stalingrado,...