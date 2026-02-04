Gefran investe sul futuro | 20 milioni di euro per il nuovo quartier generale da 13mila mq

La multinazionale italiana Gefran ha avviato i lavori per un nuovo quartier generale da 13 mila metri quadrati, con un investimento di 20 milioni di euro. Il cantiere è già ben visibile e si muove rapidamente, con i lavori iniziati alla fine dello scorso anno. La nuova sede rappresenta un passo importante per l’azienda, che punta a rafforzare la propria presenza nel settore dell’automazione industriale. I lavori proseguono senza sosta, e nei prossimi mesi si potranno vedere i primi risultati di questo investimento.

