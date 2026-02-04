Gefran investe sul futuro | 20 milioni di euro per il nuovo quartier generale da 13mila mq

Da bresciatoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La multinazionale italiana Gefran ha avviato i lavori per un nuovo quartier generale da 13 mila metri quadrati, con un investimento di 20 milioni di euro. Il cantiere è già ben visibile e si muove rapidamente, con i lavori iniziati alla fine dello scorso anno. La nuova sede rappresenta un passo importante per l’azienda, che punta a rafforzare la propria presenza nel settore dell’automazione industriale. I lavori proseguono senza sosta, e nei prossimi mesi si potranno vedere i primi risultati di questo investimento.

Il cantiere c'è e si vede, avviato dalla fine dello scorso anno: è così che sta muovendo i primi passi il nuovo polo produttivo e tecnologico di Gefran, multinazionale italiana leader nella progettazione e produzione di sensori, componenti e soluzioni per l'automazione industriale, che sorgerà a.🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Gefran Investimenti

Ford inaugura il suo nuovo quartier generale in Michigan

Calciomercato Juve: occhi sul nuovo Pedri! 20 milioni di clausola per soffiare il regista del futuro a Real e City

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Gefran Investimenti

gefran investe sul futuroGefran investe 20 milioni nel polo produttivo di Provaglio d’IseoGefran rafforza le sue radici in Italia con un hub tecnologico sostenibile e integrato: Crediamo nella forza del Made in Italy. btboresette.com

Gefran: Così il cuore tecnologico di Brescia rende le fabbriche più intelligenti e connesseGefran non è solo un leader italiano nei sensori e nell'automazione industriale; è la spina dorsale tecnologica che rende possibile la Fabbrica 4.0, fornendo le soluzioni cruciali per la precisione ... quibrescia.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.