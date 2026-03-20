Esplosione Parco degli Acquedotti a Roma | crollato un casale abbandonato due morti Erano anarchici confezionavano una bomba Tajani | Clima di tensione
Un'esplosione nel Parco degli Acquedotti a Roma ha causato il crollo di un casale abbandonato, provocando la morte di due persone. Le vittime, ritenute anarchici, erano nascoste nel Casale del Sellaretto giovedì sera, quando Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone si sono trovati nel luogo. Lei aveva letto in aula un proclama a favore di Cospito, dichiarandosi anarchica e nemica dello Stato.
Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone si erano nascosti nel Casale del Sellaretto giovedì sera. Lei aveva letto in aula un proclama pro-Cospito: «Sono anarchica e nemica di questo Stato». Le reazioni del governo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
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