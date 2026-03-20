Esplosione Parco degli Acquedotti a Roma | crollato un casale abbandonato due morti Erano anarchici confezionavano una bomba Tajani | Clima di tensione

Un'esplosione nel Parco degli Acquedotti a Roma ha causato il crollo di un casale abbandonato, provocando la morte di due persone. Le vittime, ritenute anarchici, erano nascoste nel Casale del Sellaretto giovedì sera, quando Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone si sono trovati nel luogo. Lei aveva letto in aula un proclama a favore di Cospito, dichiarandosi anarchica e nemica dello Stato.