Da Rossino al Monte Spedone per i magnifici panorami della Val San Martino

Da Rossino al Monte Spedone si snoda un itinerario che attraversa l’orrido del Gallavesa e raggiunge i crinali del Resegone, offrendo panorami sulla Val San Martino. Il percorso si estende tra boschi e rocce, con punti di sosta che permettono di ammirare il paesaggio circostante. È una salita adatta a escursionisti che cercano un’esperienza immersiva nella natura.

Racconto. Un itinerario affascinante tra l’orrido del Gallavesa e i crinali del Resegone, perfetto per chi cerca luce e panorami anche nei mesi invernali Quando dai colli brianzoli si volge lo sguardo a nord-est per ammirare il Resegone, si rimane colpiti dalla profonda gola che si origina dai suoi contrafforti meridionali e si spinge verso il lago di Garlate: è l’orrido del Gallavesa. Tale forra sorprende sia per la profondità (arriva a 300 metri di altezza) che per la larghezza (pochi metri nel punto più stretto). Come ali di gabbiano, a destra e a sinistra della gola, si aprono due fasce rocciose calcaree estreme per la loro verticalità: ad ovest i precipizi del Pizzo di Vicerola mentre ad est le falesie della Costa di Sopracorna. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Da Rossino al Monte Spedone per i magnifici panorami della Val San Martino Articoli correlati Da Riva di Palanzo al Monte Palanzone: un anello tra borghi e panorami mozzafiato del Lago di ComoUn itinerario completo, panoramico e ricco di storia, che dal Lago di Como sale fino a una delle vette simbolo del Triangolo Lariano per poi... Dal lago al mare incontrando la Val San Martino: Gene Guglielmi porta in tour la "Terra di mezzo"Il reading poetico “Quando la poesia diventa musica” riprende la serie di tours che l'architetto, storico e artista calolziese Gene Guglielmi ha... Tutto quello che riguarda Monte Spedone Da Rossino al Monte Spedone per i magnifici panorami della Val San MartinoQuando dai colli brianzoli si volge lo sguardo a nord-est per ammirare il Resegone, si rimane colpiti dalla profonda gola che si origina dai suoi contrafforti meridionali e si spinge verso il lago di ... ecodibergamo.it L'amico ritrovato - Monte Spedone - Corna RossaLa Corna Rossa dello Spedone è una parete assolutamente da non sottovalutare. In molti tratti, la stratificazione particolare rende la corteccia esterna poco solida anche se all'apparenza può sembrare ... planetmountain.com