Il reading poetico “Quando la poesia diventa musica” riprende la serie di tours che l'architetto, storico e artista calolziese Gene Guglielmi ha intrapreso tra il 2002 e il 2004, dedicati al rapporto tra musica e testo poetico, culminati con il recital di Certaldo in occasione di “Mercantia 2013”. Guglielmi è stato tra i primi autori a mettere in relazione testo e musica al di là del tradizionale cantautorato da dove proviene artisticamente, dopo il suo primo periodo Beat negli anni Sessanta firmando una canzone simbolo dell’epoca come “I capelli lunghi” con testo di Giorgio Calabrese. Ricordiamo a questo proposito l’album Rinascimento, del 2002 dove Gene mise in musica i più bei testi di Dante, Poliziano, Petrarca. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche: Divertimento, buon cibo e solidarietà: torna l'estate di San Martino al lago della Burida

Leggi anche: Divertimento, buon cibo e solidarietà: torna l'estate di San Martino al lago della Burida

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Dal lago al mare incontrando la Val San Martino: Gene Guglielmi porta in tour la "Terra di mezzo" - Il docente e artista calolziese sarà a Milano e Ancona con il suo lavoro dedicato al nostro territorio. leccotoday.it