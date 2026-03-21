Durante le vacanze di Pasqua, molte persone scelgono di partire da Napoli verso destinazioni come la Grecia o le crociere nel Mar Mediterraneo. Alcuni preferiscono ammirare lo skyline di Barcellona, mentre altri si spostano nei mercati di Marsiglia o si godono le acque delle Antille. Queste mete vengono raggiunte da turisti in cerca di relax e nuove esperienze durante le festività.

In tema di sorprese la Pasqua più emozionante è quella che si può vivere in crociera, magari davanti allo skyline di Barcellona, tra i profumi dei mercati di Marsiglia o sospesi sulle acque turchesi delle Antille. MSC Crociere ha disegnato un piano di viaggio pensato per chi vuole fuggire dalla routine e regalarsi il massimo del comfort, unendo il relax della navigazione alla scoperta di mete leggendarie. La Pasqua 2026 segna il risveglio della primavera nel Mediterraneo. Da Oriente a Occidente c’è solo l’imbarazzo della scelta alla scoperta di tesori come Genova, Napoli, Palma di Maiorca e la vivace Valencia, oppure il blu intenso della Grecia, i canali di Venezia o il fascino millenario di Spalato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Da Napoli alla Grecia. Vacanze di Pasqua per fuggire dalla routine

Articoli correlati

Scuola, in arrivo le vacanze di Pasqua: ecco da quandoIl calendario scolastico in Italia è definito dalle singole regioni, che possono introdurre alcune variazioni rispetto alla finestra principale delle...

Leggi anche: Scuola, conto alla rovescia per le vacanze di Pasqua: quando iniziano e quanto durano

Contenuti utili per approfondire Da Napoli alla Grecia Vacanze di Pasqua...

Temi più discussi: Da Napoli alla Grecia. Vacanze di Pasqua per fuggire dalla routine; Grimaldi Lines alla BMT di Napoli: ecco le nuove offerte di viaggio della stagione ?2026; Abbiamo provato a prenotare le vacanze a Olbia, Mykonos e Ibiza: nessun effetto guerra sui prezzi.

Vacanze in bici: 10 mete dove pedalare a Pasqua e PasquettaDirettamente dalla Fiera del Cicloturismo, 10 mète per le tue vacanze in bici a Pasqua e Pasquetta, o quando vuoi tu, tutte da pedalare ... bikeitalia.it

Pasqua 2026, il calendario delle vacanze scolastiche regione per regioneScuole chiuse dal 2 aprile in tutta Italia, ma le date del rientro variano. Dai calendari regionali ai prossimi ponti. Ecco quando si torna ... quifinanza.it

Vacanze di Pasqua e ponti, boom di vacanze in arrivo: il calendario regione per reg..Altro... facebook

Scuola, conto alla rovescia per le vacanze di Pasqua: quando iniziano e quanto durano x.com