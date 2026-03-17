Scuola conto alla rovescia per le vacanze di Pasqua | quando iniziano e quanto durano

Le scuole italiane si preparano alle vacanze di Pasqua, con studenti e insegnanti che aspettano la pausa che durerà circa sette giorni. Le date della sospensione delle attività scolastiche sono state comunicate e riguardano l’ultima pausa prima della fine dell’anno scolastico. La durata complessiva è di circa una settimana, segnando un momento di pausa nel calendario didattico.

(Adnkronos) – Conto alla rovescia per le vacanze di Pasqua. La pausa dalla scuola per studenti e insegnanti, l'ultima prima della fine dell'anno, dura circa una settimana. Secondo i calendari scolastici – definiti dalle singole regioni -, nel 2026 quasi tutti gli istituti resetranno chiusi da giovedì 2 a martedì 7 aprile, per tornare in classe mercoledì 8. Quest'anno infatti Pasqua cade domenica 5 aprile seguita dal Lunedì dell’Angelo (Pasquetta) il 6, giornate di festa che comportano la chiusura delle scuole in tutta Italia. In tutte le regioni, a parte due, i banchi resteranno dunque vuoti da giovedì 2 a martedì 7 aprile. A fare la differenza sono solo due. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Pasqua 2026: quando cade e quando iniziano le vacanze scolastiche nel LazioCon la primavera ormai all’orizzonte, in molti iniziano già a guardare il calendario per capire quando cade Pasqua nel 2026 e, soprattutto, quando... Approfondimenti e contenuti su Scuola conto alla rovescia per le... Temi più discussi: Aggiornamento GPS 2026, conto alla rovescia per la chiusura delle operazioni: ecco a cosa fare attenzione. QUESTION TIME con Cannas; Giovedì 23 aprile il Campionato Nazionale Scolastico di Indoor Rowing. Ecco il Bando; Maturità, è countdown: 100 giorni all’esame tra feste, riti e novità. Tutto quello che c’è da sapere; Cento giorni alla Maturità, è iniziato il conto alla rovescia: migliaia di studenti a Viareggio e Pisa. Cento giorni alla Maturità, è iniziato il conto alla rovescia: migliaia di studenti a Viareggio e PisaFirenze, 10 marzo 2026 – Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: oggi, 11 marzo, mancano esattamente 100 giorni alla Maturità. L’esame di Stato rappresenta uno dei momenti più importanti nell ... lanazione.it 10 MARZO Maturità 2026, scattano i 100 giorni: inizia il conto alla rovescia per l’Esame di StatoAl di là delle superstizioni, i 100 giorni rappresentano soprattutto un momento di condivisione e consapevolezza. statoquotidiano.it Un gesto simbolico nel ricordo del giovane studente Abanoub Youssef, ucciso in classe da un compagno di scuola. Nella mattinata di oggi, 17 marzo, all'istituto Chiodo alla Spezia è stata consegnata la pagella del ragazzo alla sua famiglia. "Gesto umano, la c - facebook.com facebook Un’altra scuola colpita in #Iran. Ancora una volta, i bambini finiscono in mezzo alla guerra. Nel Paese, almeno 65 scuole sono state devastate da attacchi aerei, Un bilancio che racconta quanto i luoghi dell’educazione stiano diventando, sempre più spesso, b x.com