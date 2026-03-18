Scuola in arrivo le vacanze di Pasqua | ecco da quando

Le scuole italiane si preparano a chiudere per le vacanze di Pasqua, con date stabilite dalle singole regioni. Il calendario scolastico viene deciso dalle autorità regionali e può variare da regione a regione, influenzando l'inizio e la fine delle vacanze pasquali. Le date di chiusura sono comunicate ai genitori e alle scuole in anticipo, per organizzare al meglio il periodo di pausa.

Il calendario scolastico in Italia è definito dalle singole regioni, che possono introdurre alcune variazioni rispetto alla finestra principale delle vacanze pasquali. Secondo OrizzonteScuola, nella maggior parte del Paese – tra cui Lombardia, Lazio, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana, Campania, Puglia e Sicilia – lo stop alle lezioni. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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